На захваченной Луганщине вдвое подорожал проезд

На временно оккупированной территории Луганской области с 1 февраля вдвое подорожал проезд на городском и междугороднем транспорте. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, это касается тарифов в коммунальном транспорте Луганска, где остается значительный дефицит водителей.



«Вместе с поднятием цен перевозчик пытается повысить экономическую привлекательность предприятия. Однако, местные жители возмущены еще и условиями перевозки, которые вряд ли улучшатся», — резюмировал начальник администрации.



Ранее мы писали, что во временно захваченном Рубежном Луганской области функционируют всего четыре таксофона. Для большинства населения они являются единственным источником связи в городе.