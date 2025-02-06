Непрерывный конвейер пехоты и туман: в НГУ рассказали, как россияне штурмуют под Покровском

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении российская армия в первую очередь применяет комбинированные штурмы за счет привлечения большого количества пехоты. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.



По его словам, оккупанты также используют погодные условия.



«Сейчас в большинстве своем туманная погода, которая затрудняет ведение аэроразведки для наших подразделений. И таким образом противник пытается совершать, скажем, непрерывный конвейер движения групп пехоты. Они могут быть как малочисленны – от двух до шести человек, так и в составе отделения, например, до 10 человек», – рассказал спикер НГУ.

Напомним, что под Покровском за январь Россия потеряла убитыми больше солдат, чем за всю Вторую Чеченскую войну.