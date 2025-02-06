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Сегодня днем российские военные сбросили на Константиновку четыре авиабомбы

06 февраля 2025, 13:31

Сегодня днем российские военные сбросили на Константиновку четыре авиабомбы

Четыре российские авиабомбы упали сегодня днем на Константиновку Донецкой области. Фото: ГВА Четыре российские авиабомбы упали сегодня днем на Константиновку Донецкой области. Фото: ГВА

Военные оккупационной армии РФ нанесли четыре авиаудара по окрестностям города Константиновки. Для атаки они использовали управляемые авиабомбы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

«Несмотря на сильные удары, к счастью, пострадавших среди гражданского населения нет. Также не зафиксированы разрушения или повреждения инфраструктуры», — отметил Горбунов. 

Напомним, утром 6 февраля российские военнослужащие ударили по Константиновке с помощью дронов. В результате было повреждено электрооборудование подстанции. Российская атака вызвала перебои в электроснабжении.

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