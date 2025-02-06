Сегодня днем российские военные сбросили на Константиновку четыре авиабомбы

Четыре российские авиабомбы упали сегодня днем на Константиновку Донецкой области. Фото: ГВА

Военные оккупационной армии РФ нанесли четыре авиаудара по окрестностям города Константиновки. Для атаки они использовали управляемые авиабомбы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

«Несмотря на сильные удары, к счастью, пострадавших среди гражданского населения нет. Также не зафиксированы разрушения или повреждения инфраструктуры», — отметил Горбунов.

Напомним, утром 6 февраля российские военнослужащие ударили по Константиновке с помощью дронов. В результате было повреждено электрооборудование подстанции. Российская атака вызвала перебои в электроснабжении.