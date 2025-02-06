Сегодня днем российские военные сбросили на Константиновку четыре авиабомбы

Военные оккупационной армии РФ нанесли четыре авиаудара по окрестностям города Константиновки. Для атаки они использовали управляемые авиабомбы.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.
«Несмотря на сильные удары, к счастью, пострадавших среди гражданского населения нет. Также не зафиксированы разрушения или повреждения инфраструктуры», — отметил Горбунов.
Напомним, утром 6 февраля российские военнослужащие ударили по Константиновке с помощью дронов. В результате было повреждено электрооборудование подстанции. Российская атака вызвала перебои в электроснабжении.