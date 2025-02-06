Россияне обстреляли дроном авто «Укрпочты», которое возвращалось из Покровска

Российский дрон ударил по авто Укрпочті. Фото: Игорь Смилянский

Российский дрон атаковал автомобиль «Укрпочты», которая выезжала из Покровска Донецкой области. Все работники живы. Об этом сообщил генеральный директор АО «Укрпочты» Игорь Смилянский в Facebook.



По его словам, российские военные продолжают атаковать «Укрпочту» в прифронтовых регионах.



«На этот раз вражеский дрон атаковал нашу машину, которая возвращалась из Покровска. Благодаря броне работники остались живы. Сам неоднократно бывал за рулем той машины, когда работал в Донецкой области. Теперь будем искать новый броневичок, потому что мы продолжим работать и заботиться о наших гражданах и военных несмотря ни на что», — говорится в сообщении.





Смилянский поблагодарил команде аз преданность и смелость.



Ранее мы писали, что российские войска за 5 февраля несколько раз обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов два человека получили ранения, повреждены дома.