В Краснодарском крае РФ в ночь на 5 февраля нефтебаза была атакована ракетой, а не дронами

Ракетой, а не беспилотниками была атакована нефтебаза в Краснодарском крае России в ночь на 5 февраля. Фото: ASTRA

Нефтебаза «Албашнефть» в Краснодарском крае России была атакована ракетой, а не беспилотниками, как ранее заявили местные власти. Об этом сегодня пишет издание ASTRA со ссылкой на экстренные службы края.

Отмечается, что в ночь на 5 февраля губернатор сообщил, что в Краснодарском крае «отразили беспилотную атаку», «в станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар», добавил он.

При этом Минобороны РФ в своей утренней сводке ничего про атаку БПЛА в Краснодарском крае не сообщало. Читатели писали ASTRA, что после атаки загорелась нефтебаза ООО «Албашнефть».

Как сообщили источники ASTRA в экстренных службах Краснодарского края, нефтебазу атаковала ракета «неустановленного типа». Повреждены были 2 резервуара — один, в котором находилось 60 тонн нефти, после атаки загорелся. Второй, в котором находилось 60 тонн дизельного топлива, был поврежден поверхностно и не загорелся. Пострадавших нет.

О том, что нефтебазу могла атаковать ракета, ранее заметил канал «Быть или»: «многие обратили внимание, что прилетевший в нефтебазу объект светится <…> — это не дрон». А канал «Полковник ГШ» написал об «успешном испытании перспективной крылатой ракеты».

Атаку ранее подтвердили в ВСУ, однако не уточнили, чем именно была атакована нефтебаза. Завод, специализирующийся на переработке нефти и поставках топлива для российской армии, был поражен с целью снижения ресурсов для «оккупационной армии», говорилось в сообщении генштаба ВСУ.

Как сказано на сайте компании, ООО «Албашнефть» — «динамично развивающееся предприятие, основным видом деятельности которого является производство нефтепродуктов». Это «единственное нефтеперерабатывающее предприятие на территории Каневского района Краснодарского края».