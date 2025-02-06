Глава Луганской ВА Лисогор получил более 500 тысяч гривен зарплаты за 3 месяца

Глава Луганской военной администрации Артем Лысогор уже три месяца подряд получает зарплату больше 50 прожиточных минимумов. Заработная плата чиновника за 3 месяца составила более полумиллиона гривен. Информация о существенных изменениях в имущественном состоянии появилась на сайте НАПК.

Так, за ноябрь 2024 года глава региона получил 222 тысяч грн, за декабрь 2024 - почти 155 тысяч грн, а за январь 2025 года - 161 тысяч грн. Таким образом, за 3 месяца чиновник получил чуть больше 500 тысяч грн.

Ежемесячные зарплаты Артема Лысогора стали известны потому, что законодательство Украины требует от должностных лиц декларировать любые изменения в доходах или имуществе, если сумма этих изменений превышает 50 прожиточных минимумов, то есть 151 тысячу 400 грн (прожиточный минимум для трудоспособных граждан - 3028 грн).

Напомним, в 2023 году Артем Лысогор задекларировал 1 278 784 гривны общего дохода, что в среднем составляет чуть более 106 тысяч гривен в месяц.





По словам Артема Лысогора поступления в областной бюджет Луганской области уменьшились сейчас почти в десять раз по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения.