У Трампа еще нет мирного плана по Украине — Зеленский

У президента США Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам. Об этом передает «Инетрфакс-Украина».



Президент уточнил, что у него уже есть видение плана, и конкретные вещи обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.



«Его (плана, — ред.) еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа», — сказал Зеленский.



Президент уточнил, что у него уже есть видение плана, и конкретные вещи обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.



Также Зеленский выразил уверенность, что «наши команды будут работать вместе, не может быть плана отдельно от кого-то, даже со стороны Соединенных Штатов».



Кроме того, президент выразил уверенность, что будет много информации относительно потенциального плана «в Киеве, не в Киеве», где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве — нет.



«Дождемся все же наших официальных переговоров и официальных результатов», — добавил Зеленский.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса Кит Келлог заявил, что на Мюнхенской конференции в середине февраля не будет представлен план мирного урегулирования в Украине.



Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение переговоров с Украиной, Россией и другими государствами о завершении войны. Он рассказал журналистам, что его администрация уже над этим работает и что такие встречи уже запланированы.



