Артиллеристы ликвидировали пушку МТ-12 россиян на Харьковщине

Украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку МТ-12. Фото: ОТГ Харьков

Артиллеристы бригады «Гарт» под Волчанском Харьковской области уничтожили пушку МТ-12 российских оккупантов. Об этом передает оперативно-тактическая группировка Харьков».



«Артиллерия бригады «Гарт» во время очередной отработки по вражеским позициям на Волчанском направлении уничтожила пушку МТ-12, точку взлета беспилотных летательных аппаратов противника, огневую позицию 120-мм миномета», — говорится в сообщении.



Кроме того, были нанесены удары по местам сосредоточения личного состава. Подтверждено уничтожение 11 оккупантов, 19 — ранены.



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