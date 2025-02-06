Еще 8 детей выехали из оккупированного Крыма к родным

Украине удалось вернуть домой еще восьмерых детей из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщила советница руководителя Офиса президента и операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.



«Их история — пример системной жестокости оккупантов: детей насильно отобрали у матери во время пребывания в больнице, заставив ее под угрозами отдать их в детдом. В заведении детей подвергали травле, заставляли участвовать в пропагандистских мероприятиях и милитаристских кружках, где их учили обращаться с оружием и готовили к войне. Все это — часть российской политики, направленной на уничтожение украинской идентичности», — рассказал Заривна.



Она поблагодарила организацию Save Ukraine за содействие в организации спасательной миссии.



«Каждый спасенный ребенок — это наша маленькая победа, однако десятки тысяч детей до сих пор остаются порабощенными РФ. Мы не остановимся, пока все наши дети не будут дома», — отметила Заривна.

Ранее в рамках инициативы Bring Kids Back UA на родину вернулись 12 украинских детей, которые находились на оккупированных территориях и подвергались давлению.