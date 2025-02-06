Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед подчиненными о разрешении проблем переселенцев.



Он поручил министру финансов Сергею Марченко и вице-премьеру-министру по восстановлению Украины — министру развития громад и территорий Алексею Кулебе разработать в течение двух недель четкую программу поддержки внутренних переселенцев.



Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении 6 февраля.



Глава государства не уточнил, о решении каких именно проблем поставлена задача перед чиновниками.



Дополняется...