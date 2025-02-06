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Силы беспилотных систем уничтожили российский «Град» на Луганском направлении

06 февраля 2025, 20:28

Силы беспилотных систем уничтожили российский «Град» на Луганском направлении

Силы беспилотных систем обнаружили и уничтожили российский Град. Фото: Силы беспилотных систем Силы беспилотных систем обнаружили и уничтожили российский Град. Фото: Силы беспилотных систем

Украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили российский «Град» на Луганском направлении. Об этом передает пресс-служба Сил беспилотных систем.

«Операторы 412 полка «NEMESIS» в очередной раз подтвердили свое мастерство, уничтожив реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», которая двигалась на высокой скорости», — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что поймать РСЗО — задача не из легких, ведь российские захватчики часто используют тактику «удар-отход».

«Огневые позиции расположены в одном месте, а тайник - в другом, на расстоянии десятков километров. Однако качественная разведка и тщательное планирование позволяют нашим операторам осуществлять такие операции с высокой эффективностью», — резюмировали в ведомстве.

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