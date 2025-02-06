Еще 10 украинцев будут судить за то, что они примкнули к армии РФ

Перед судом предстанут 10 граждан, которые в составе вооруженных сил РФ участвовали в наступлении оккупантов в Донецкой области.



«Завершено досудебное расследование в отношении 10 граждан, задержанных украинскими защитниками в Бахмутском и Покровском районах. Обвинительные акты прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд по фактам государственной измены и коллаборационистской деятельности (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)», — сообщили в прокуратуре Донетчины.



Семь жителей области и уроженец Луганщины вступили в бандформирования «ДНР» в 2021-2022 годах. Еще двое мужчин из Мариуполя и Харцызска присоединились к оккупационным войскам в мае и ноябре 2024 года.



Мужчины занимали должности стрелков, пулеметчиков, гранатометчиков и наводчиков для войск РФ. Воевали в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.



Также они строили фортификации, дежурили на блокпостах, выходили в боевые рейды в Бахмутском, Волновахском, Покровском районах.

Ранее в Донецкой области прокуратура сообщила о подозрении 6 мужчинам, которые воевали в составе войск РФ против ВСУ на Донбассе.



Также в Донецкой области суд заключил в тюрьму 11 человек, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте. Осенью прошлого года украинские защитники взяли боевиков в плен.



В Донецкой области еще 10 украинцев, вступивших в ряды оккупационной российской армии, предстанут перед судом.