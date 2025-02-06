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Главное за день: Зерно из оккупированной Украины в Египте. F-16 от Нидерландов

06 февраля 2025, 23:00

Главное за день: Зерно из оккупированной Украины в Египте. F-16 от Нидерландов

Политика

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у президента США Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса Кит Келлог заявил, что на Мюнхенской конференции в середине февраля не будет представлен план мирного урегулирования в Украине.

Воздушные силы ВСУ получили дополнительные истребители F-16 от Нидерландов. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, самолеты уже в Украине и в скором времени приступят к выполнению боевых задач.

Экономика

Российская компания, занимающаяся закупкой зерна на оккупированных территориях Украины, поставила в Египет более 20 тысяч тонн пшеницы. В документах экспортером указана российская компания «Паллада». В течение двух месяцев перед отправкой судна компания получала небольшие партии пшеницы из оккупированной Запорожской области, общим объемом 126 тонн, согласно карантинным сертификатам.

Общество

Участник войны в Украине, обвиняемый в расстреле мирных жителей в Буче, стал замминистра в Оренбургской области России.

На оккупированной территории Луганской области с 1 февраля вдвое подорожал проезд на городском и междугороднем транспорте, сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор. По его словам, это касается тарифов в коммунальном транспорте Луганска, где остается значительный дефицит водителей.

Боевые действия

На Покровском направлении во время строительства фортификаций российский дрон убил двух человек. Россияне обстреляли дроном авто «Укрпочты», которое возвращалось из Покровска. Все работники живы, автомобиль был бронированный. Константиновка попала под обстрел: повреждено электрооборудование подстанции. В Харькове россияне обстреляли рынок «Барабашово» и транспортное предприятие в Новобаварском районе.

В оккупированной Горловке обесточен центр города. Как заявили в группировке «ДНР», из-за обстрела центрального района повреждены одно из учреждений и ряд автомобилей. О пострадавших жителях не сообщается.

По данным аналитиков DeepState, в Донецкой области российские войска продвинулись в одном из ключевых сел к западу от Курахово — Андреевке. Село имеет важное значение для выхода на трассу в сторону Запорожья и окружения украинских сил под Курахово.

ВСУ пошли в наступление в Курской области в направлении Беловского района, сообщают российские СМИ. Утверждается, что продолжаются бои в районе села Уланки. Ни российская, ни украинская сторона официально бои в Курской области пока не комментируют.

В ночь на 6 февраля БпЛА нанесли удар по аэродрому в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России. Этот объект используется противником для запуска дронов-камикадзе, которые применяются для атак на украинские города. На аэродроме возник пожар.

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