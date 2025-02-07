В группировке «ЛНР» оккупанты впервые лишили гражданства РФ жительницу Новодружеска

В «ЛНР» устроили показательную акцию с лишением гражданства РФ. Фото: «МВД» «ЛНР»

Жительницу временно оккупированного Новодружеска Луганской области лишили российского паспорта, также ее сняли с регистрации места жительства. Об этом передает так называемое «Министерство внутренних дел» «ЛНР».



«Правоохранительные органы» «ЛНР» уверены, что женщина создает «угрозу национальной безопасности России».



«В соответствии с пп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» на основании материалов Управления ФСБ России в отношении 57-летней уроженки Новодружеска Лисичанского г.о. вынесено решение о прекращении гражданства Российской Федерации. Такая процедура в ЛНР проводится впервые», — сообщили в незаконном формировании.



Как отметили, паспорт гражданина России Елена Викторовна получила в марте 2023 года, в октябре того же года — ей был выдан заграничный паспорт. Теперь ее документы недействительны, также она снята с регистрационного учета по месту жительства.



Ранее мы писали, что в оккупированном городе Старобельск Луганской области мужчинам при оформлении российского паспорта грозит попадание в армию РФ.