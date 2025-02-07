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Трамп распустил департамент по борьбе с нарушениями антироссийских санкций

07 февраля 2025, 10:40

Трамп распустил департамент по борьбе с нарушениями антироссийских санкций

Департамент KleptoCapture, созданный бывшим президентом США Джо Байденом в 2022 году, занимался преследованием российских олигархов. Дональд Трамп принял решение его распустить. Об этом пишет BILD.

Новый министр юстиции Пэм Бонди объяснила, что это специальное подразделение нуждалось в «фундаментальном изменении мышления и подхода». Поэтому его ресурсы будут направлены на борьбу с наркокартелями. Следователи вернутся к своим прежним обязанностям, а текущие дела будут приостановлены.

За время своей работы KleptoCapture возбудила несколько дел за нарушение санкций против российских миллиардеров, в том числе Олега Дерипаски и Константина Малофеева. Следователи также конфисковали роскошные яхты Сулеймана Керимова и Виктора Вексельберга.

Дональд Трамп хочет улучшить отношения с Россией, и упразднение этого департамента может быть ещё одним сигналом в сторону Путина, считают в редакции BILD.

Ранее Международный исследовательский проект Shadow Fleet Secrets пришёл к выводу, что европейские и американские судовладельцы за последние годы продали 230 старых танкеров в российский теневой флот.

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