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Бойцы «Омега» подорвали ж/д полотно, нарушив логистику РФ

07 февраля 2025, 10:59

Бойцы «Омега» подорвали ж/д полотно, нарушив логистику РФ

Взрыв на ж/д полотне, который нарушил логистику РФ. Фото: кадр из видео Взрыв на ж/д полотне, который нарушил логистику РФ. Фото: кадр из видео

Спецподразделение 5-го отдельного отряда специального назначения «Омега» провело успешную операцию, направленную на подрыв военной логистики российских войск. Видео опубликовал официальный канал НГУ.
 


Бойцы заложили взрывчатку, в результате чего было разрушено железнодорожное полотно, используемое оккупантами. Это нанесло очередной удар по системе снабжения российской армии.

«Процесс ослабления вражеской логистики, обеспечивающей ведение войны против Украины, продолжается. Силы обороны систематически разрушают критически важные объекты, что осложняет поставки техники, боеприпасов и личного состава врага», — говорится в сообщении.

Ранее 4-й отдельный отряд Центра специального назначения «Омега» НГУ подорвал здание с российскими оккупантами в городе Торецк Донецкой области.

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