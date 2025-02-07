Армия РФ 6 раз обстреляла населенные пункты Донетчины — Филашкин

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 6 февраля, атаковала населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Информация о пострадавших за сутки не поступала», — отметил он.



За словами Филашкина, под ударом оказались два района:





Краматорский район. В Лимане повреждено админздание; в Закитном повреждено 7 домов; в Ямполе поврежден дом. В Константиновке поврежден дом, еще 2 — в Иванополье.





Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома и промзона.



Ранее мы писали, что российские войска за 5 февраля несколько раз обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов два человека получили ранения, повреждены дома.