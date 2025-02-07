Россияне обстреляли Миропольскую громаду: разрушен дом, есть жертвы

Войска РФ атаковали Миропольскую громаду Сумской области, применяя минометы и управляемые авиационные бомбы (КАБ). Зафиксировано 5 минометных взрывов и 8 ударов КАБ. Об этом сообщает Сумская ОВА.



В результате обстрелов повреждены два частных дома, а многоквартирный жилой дом полностью разрушен. По предварительным данным, погибли два человека — их тела были обнаружены во время разбора завалов.



Поисково-спасательные работы продолжаются, под обломками могут находиться другие люди. Спасатели и экстренные службы делают всё возможное, чтобы найти пострадавших.

Ранее сообщалось, что несмотря на успешную работу ПВО, атака РФ привела к повреждениям инфраструктуры в Сумской области.