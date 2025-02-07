Российские войска укрупнили группы, которые идут в атаку на Покровском направлении – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Армия РФ укрупнила группы, которые идут в атаку на Покровском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, на первый взгляд, может показаться, что количество атак россиян уменьшается, но это не совсем так.



«Оно так выглядит, но за счет того, что россияне просто укрупнили группы, которые идут в атаку в первую очередь на том самом Покровском направлении. Поэтому выглядит, что было 80 атак, а стало 36. Вроде бы более чем в два раза упало количество, но если разобраться и начать считать по головам – там то же самое, если не больше. Если посмотреть по потерям, например, за месяц – там вообще абсолютно промышленные масштабы. Поэтому сказать, что немного уменьшилась интенсивность – это как температура упала с 500 до 450 градусов. Если вы на сковороде сидите, то оно для вас не особо важно», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что под Покровском за январь Россия потеряла убитыми больше солдат, чем за всю Вторую Чеченскую войну.