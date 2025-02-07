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Оккупированный Лисичанск закрыли на въезд и выезд: в ОВА рассказали, что известно

07 февраля 2025, 11:59

Оккупированный Лисичанск закрыли на въезд и выезд: в ОВА рассказали, что известно

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

Оккупационная комендатура закрыла на въезд и выезд город Лисичанск Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, если у человека отсутствует местная регистрация, то для въезда в Лисичанск ему нужно подать соответствующее заявление, где следует указать личные данные, веские причины посещения города и дату поездки.

«В случае одобрения находиться в городе позволят только в указанный в документе день. В другие даты пропуск будет недействительным», – сказал Лысогор.

Напомним, что в группировке «ЛНР» оккупанты впервые лишили гражданства РФ жительницу Новодружеска.

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