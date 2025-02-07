ВСУ ликвидировали десятки российских захватчиков вблизи поселка Великая Новоселка

Украинские военнослужащие с помощью дронов уничтожили десятки российских захватчиков вблизи Великой Новоселки Донецкой области. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».
«На Новопавловском направлении пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем уничтожили десятки российских захватчиков недалеко от поселка Великая Новоселка», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Силы обороны для ликвидации оккупантов применяли ударные FPV-дроны.
«Операторы БПЛА активно выбивают штурмовые группы противника и заверили, что у него здесь нет потенциала для дальнейшего продвижения», — резюмировали военные.
Ранее мы писали, что в поселке Великая Новоселка Донецкой области россияне прикрываются мирным населением.
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