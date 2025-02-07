Украина начала экспорт биометана в Европу через трубопровод

Украина начала экспорт биометана в Европу. Фото: Енергетична митниця

Украина совершила исторический шаг в развитии зеленой энергетики — впервые экспортировала биометан по трубопроводу в Европу. Об этом сообщила Энергетическая таможня Украины.



«Историческое событие для украинской энергетики. 6 февраля Энергетическая таможня успешно осуществила оформление периодической таможенной декларации на перемещение через таможенную границу Украины первой партии биометана для экспорта в Европу трубопроводным транспортом», - говорится в сообщении таможни в Facebook.



Это стало возможным благодаря двухлетней подготовке, в ходе которой были внесены изменения в законодательство и согласованы процедуры таможенного контроля и оформления биометана.



Почему это важно?

Энергетическая независимость – Украина укрепляет свою роль в европейском рынке возобновляемых источников энергии.

– Украина укрепляет свою роль в европейском рынке возобновляемых источников энергии. Экологичность – биометан способен заменить природный газ и сократить выбросы CO₂.

– биометан способен заменить природный газ и сократить выбросы CO₂. Развитие агросектора – топливо производится из органических отходов, что поддерживает сельское хозяйство и привлекает инвестиции.

– топливо производится из органических отходов, что поддерживает сельское хозяйство и привлекает инвестиции. Европейская интеграция – Украина демонстрирует готовность быть надежным поставщиком зеленой энергии.

Этот шаг, по данным таможни, открывает новые перспективы для Украины, ее экономики и партнеров в Европе.