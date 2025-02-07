Украина начала экспорт биометана в Европу через трубопровод

Украина совершила исторический шаг в развитии зеленой энергетики — впервые экспортировала биометан по трубопроводу в Европу. Об этом сообщила Энергетическая таможня Украины.
«Историческое событие для украинской энергетики. 6 февраля Энергетическая таможня успешно осуществила оформление периодической таможенной декларации на перемещение через таможенную границу Украины первой партии биометана для экспорта в Европу трубопроводным транспортом», - говорится в сообщении таможни в Facebook.
Это стало возможным благодаря двухлетней подготовке, в ходе которой были внесены изменения в законодательство и согласованы процедуры таможенного контроля и оформления биометана.
Почему это важно?
Этот шаг, по данным таможни, открывает новые перспективы для Украины, ее экономики и партнеров в Европе.
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