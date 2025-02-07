Восстановление украинских регионов: известно, какие проекты отобраны для финансирования в 2025 году

100 млн евро на восстановление: какие проекты поданы от прифронтовых областе. Фото: map.dream.gov.ua

От прифронтовых Харьковской, Херсонской и Запорожской областей в целом 25 громад подали заявки на участие в программе восстановления Украины. Суммарно было подано 48 проектов: 19 — от Харьковской области, 16 — от Запорожской, и 13 — от Херсонской. Такие данные «Новости Донбасса» получили с платформы DREAM, и от коммуникационщиков инициативы.



Из-за несоответствия территориальным условиям программы, а именно пребывании в «Оранжевой зоне» — территории в пределах 25-70 км от зоны активных боевых действий или от границы с Россией, громады Донецкой области не смогли подать свои заявки на программу. Луганская область оккупирована на более чем 95%.



Проекты от громад охватывают три основных направления: строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения; строительство и размещение установок и котельных для производства тепло- и электроэнергии; а также строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учреждений здравоохранения.



Проекты будут выбраны в соответствии с несколькими требованиями. Среди них: наличие утвержденных региональных стратегий развития и стратегий развития территориальных общин до 2027 года; наличие утвержденной проектной документации; уровень софинансирования проекта; способность общины в зависимости от индекса налоговой способности бюджета; а также срок реализации проекта. Для проектов с газопоршневыми и газотурбинными установками будет учитываться географическое расположение, наличие альтернативного источника теплоснабжения и процент покрытия потребителей услуг.



Все представленные на программу проекты можно посмотреть на портале DREAM в разделе «Аналитика».



Программа восстановления Украины III — это финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком, согласно которому предусматривается привлечение 100 млн. евро на финансирование проектов по восстановлению социальной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечением муниципальным жильем и т.д. в регионах, пострадавших в результате военной агрессии России (подконтрольные Правительству Украины), а также в тех, которые испытали наибольшую нагрузку из-за значительного наплыва внутренне перемещенных лиц.



Напомним, журналисты «Новостей Донбасса» собрали анализ основных событий на оккупированной части Донецкой области и нарративов российской пропаганды. Оккупанты обещают восстановление железных дорог и экономики, но реальность далека от их слов. Как живут люди в городах Донбасса под контролем России?