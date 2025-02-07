Россияне повредили часть железнодорожного пути в Константиновке

Российские оккупанты в пятницу, 7 февраля, обстреляли Константиновку Донецкой области с помощью ствольной артиллерии. В результате этого повреждена часть железнодорожного пути. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.
«Сегодня (7 февраля) один из обстрелов, осуществленный с помощью ствольной артиллерии, повредил часть железнодорожного пути в городе Константиновка», — говорится в сообщении.
Среди мирных жителей пострадавших нет.
«Оккупанты продолжают обстрелы наших территорий, нанося значительные разрушения инфраструктуре и большие убытки. Эти акты агрессии в очередной раз подчеркивают стремление врага уничтожить все важное для нашей громады», — резюмировали в администрации.
Ранее мы писали, что утром 6 февраля российские военнослужащие ударили по Константиновке с помощью дронов. Есть повреждения.
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