Россия запрещает украинцам без паспорта РФ покупать инсулин и лекарства

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупационные власти запретили продажу жизненно важных лекарств гражданам, не имеющим паспорта РФ. Об этом сообщил официальный телеграм-канал ГУР МО Украины.



В частности, под запрет попали инсулин и препараты для лечения заболеваний щитовидной железы. Кроме того, с февраля 2025 года оккупационные администрации отказывают в медицинской помощи тем, кто не принял российское гражданство.



«С начала года также прекращены выплаты пенсий пожилым людям без паспорта РФ. Тем, кто избегает взаимодействия с оккупационными органами, угрожают депортацией в отдаленные регионы России. Мужчины на оккупированных территориях подвергаются постоянному давлению и риску принудительной мобилизации в российскую армию», — говорится в заявлении ГУР.



Ситуация демонстрирует системное нарушение Россией норм международного права и продолжение преступной политики, направленной на принудительную паспортизацию и геноцид украинского народа.

Напомним, в оккупированном Мариуполе жители жалуются на отсутствие экстренной медпомощи.