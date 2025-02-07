Нацгвардейцы взяли в плен шесть российских военных, которые пошли на штурм под Покровском

Пленные российские военные на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

3-я бригада оперативного назначения «Спартан» НГУ взяла в плен шесть российских оккупантов на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



При попытке штурма группа из пяти военных РФ попала под плотный огонь украинских бойцов и укрылась в частном доме одного из населенных пунктов. Продолжать бой или отступить россияне не смогли, поэтому добровольно сдались в плен. Еще один захватчик – единственный выживший из своей штурмовой группы – шесть дней ходил между домами, а когда понял, что помощи не будет, решил сдаться в плен.

Напомним, что российские войска укрупнили группы, которые идут в атаку на Покровском направлении.