В Минобороны РФ заявили о захвате Торецка: в ВСУ утром сообщали о боях в городе

Ситуация в Торецке. Фото: карта DeepState

Подразделения 1-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 51-й армии и так называемого добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр» ВС РФ якобы оккупировали город Торецк Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны РФ.



В Генеральном штабе ВСУ эту информацию не комментировали.



По данным ОСГВ «Хортица», которые были опубликованы утром 7 февраля, в городе продолжаются бои. Так, российские оккупанты штурмовали украинские позиции в самом Торецке.



На карте аналитического проекта DeepState также не указано, что россияне полностью захватили город.

Напомним, что по последней информации DeepState российская армия продвинулась под Покровском и Курахово.