Запуска «Орешника» по Киеву в четверг не было

Информация о запуске по Киеву ракеты «Орешник» 6 февраля не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности Украины Андрей Коваленко.



«Вчера не было запуска "Орешника". Россия в случае таких пусков должна предупреждать западных партнеров. Предупреждения не было, и самого запуска с последующим "падением ракеты" также не было», — рассказал Коваленко.



Как сообщалось, 6 февраля, издание Forbes со ссылкой на украинского военного корреспондента Кирилла Сазонова сообщило, что российские оккупанты запустили вторую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», вероятно, по Киеву, но она не достигла цели. Информация была широко распространена иностранными и украинскими СМИ.

Напомним, утром 21 ноября 2024 года российские войска нанесли серию ударов по Днепру с применением межконтинентальной баллистической ракеты, а также аэробаллистической ракеты Х-47М2 «Кинжал» и семи крылатых ракет Х-101. В результате пострадали два человека, повреждены промышленное предприятие и здание центра реабилитации инвалидов. Позже Владимир Путин подтвердил нанесение удара. Он утверждал, что российские военные провели испытания одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник», и это испытание якобы было успешным.



По данным Главного управления разведки Украины, это баллистическая ракета, вероятно, из состава ракетного комплекса «Кедр».



19 декабря Россия предложила «технологическую дуэль». Путин предложил ударить новой ракетой «Орешник» куда-то по Киеву, а западные страны пусть поставят противовоздушную оборону, чтобы посмотреть, что будет. Путин заявил о том, что подобный «эксперимент» будет «полезным и интересным» для России. На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.