В Херсоне российский дрон убил работника критической инфраструктуры

В Херсоне российские военные убили работника предприятия критической инфраструктуры, который выполнял аварийно-ремонтные работы. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко.



По его словам, 37-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского дрона в Днепровском районе города. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.



Херсонская ОВА выражает соболезнования родным и близким погибшего. Ранее в больнице умер работник коммунального предприятия «Городское дорожное управление», который 30 января попал под обстрел РФ на рабочем месте.