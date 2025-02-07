Украинская армия провела операцию и подорвала дома с военными РФ в Торецке

Подрыв домов с российскими военными в Торецке. Фото: кадр из видео

Бойцы батальона специальных операций «Эней» и бригады «Хищник» провели операцию в городе Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады «Хищник» при Департаменте патрульной полиции.



Украинские бойцы ворвались к российским укреплениям и заложили взрывчатку в местах скопления оккупантов. В результате взрыва были уничтожены дома, которые россияне использовали в качестве базы для своих диверсионных групп.

Напомним, что в DeepState опровергли информацию Минобороны РФ об оккупации Торецка.