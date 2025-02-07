Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновскую громаду: есть пострадавший

Оккупационные войска РФ 7 февраля атаковали Константиновскую громаду Донецкой области. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Два авиаудара было осуществлено сегодня по Иванопольскому старостинскому округу со стороны российских оккупантов. Это вражеское нападение стало очередным доказательством безжалостной агрессии и попытки уничтожить мирное население Украины», — отметил он.



По словам Горбунова, в результате ударов один гражданский получил ранения.



Кроме этого, повреждены частные дома, также под удар попал местный храм.



Ранее мы писали, что российские оккупанты в пятницу, 7 февраля, обстреляли Константиновку Донецкой области с помощью ствольной артиллерии. В результате этого повреждена часть железнодорожного пути.