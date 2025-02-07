Украли более 2 млн гривен: суд рассмотрит дело чиновника из Луганской области

Барьерный рубеж «Егоза»

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) завершили досудебное расследование в отношении главы одной из военных городских администраций в Луганской области. Его обвиняют в организации схемы по заведению государственными деньгами при закупке барьерных рубежей, в частности «Егозы».



«В городскую военную администрацию поступил запрос от руководства оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" о помощи с оборудованием позиций барьерными рубежами. Городская администрация объявила тендер на закупку колючей проволоки. В дальнейшем фигурант вступил в преступный сговор с предпринимателем, который по договоренности должен был предложить самую низкую цену и выиграть тендер. После победы в закупке предприятие заказало непосредственно у производителя колючую проволоку по цене примерно 1600 грн за единицу», — говорится в сообщении ведомства.



Отмечается, что, согласно заключенному договору, военная горадминистрация закупила 1 тысячу бобин колючей проволоки на сумму 3,9 млн грн. При этом стоимость была завышена втрое. Таким образом сумма растраты государственных средств составила 2,1 млн грн.



Сейчас производство направлено в суд с обвинительным актом. Чиновнику грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацию имущества.



О каком городе Луганщины идет речь, не сообщается.