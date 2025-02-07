Бои в Торецке Донецкой области продолжаются в городской застройке, Силы обороны Украины по-прежнему сопротивляются армии оккупанта. Число захватчиков — больше в разы на данном участке фронта. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назар Волошин, передает «Интерфакс-Украина».



«Бои в Торецке продолжаются в городской застройке. Активные штурмовые действия проводит противник, который всеми силами и средствами давит на направлении. Силы обороны Украины сопротивляются превосходящему в разы российскому агрессору, наносят ему сокрушительные потери в личном составе и технике», — подчеркнул спикер.



Волошин отметил, что в Торецке противник проводит активные штурмовые действия ежедневно — от 10 штурмов и более.



«Основные усилия врага сосредоточены в направлении шахты "Торецкая" — север, шахты — юг и по центру в направлении школы №5. Противник минирует логистические пути, даже свои позади. А там, где нет возможности минировать, делает или завалы подрывами, или бросает подручные средства для усложнения передвижения», — сообщили в ВСУ.



Волошин проинформировал, что ежедневные потери оккупанта на Торецком направлении составляют от 20 убитыми и 50-70 ранеными.



Также в ВСУ отметили, что украинские подразделения беспилотных систем только в Торецке используют более 100 дронов-камикадзе. В то же время спикер подчеркнул, что российские командиры гонят на штурм города даже раненых, ведь эвакуация практически невозможна.



Украинский аналитический ресурс DeepState также ранее сообщил, что информация об оккупации города — неправда.



Ранее в пятницу Минобороны РФ заявило, что якобы войска РФ захватили город Торецк.