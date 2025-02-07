Трамп допустил встречу с Зеленским на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, которая может состояться в Вашингтоне.



«Вероятно, на следующей неделе я встречусь с президентом Зеленским и, вероятно, поговорю с президентом Путиным, я хотел бы, чтобы эта война закончилась», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Исибой Сигеру в Белом доме.



Отвечая на уточняющий вопрос, Трамп допустил, что встреча может состояться в Вашингтоне.



«Я туда (вероятно, речь идет о Мюнхенской конференции по безопасности, — ред.) не поеду», — добавил президент США.



Также журналисты спросили Трампа, планирует ли он встретиться с Путиным. Трамп допустил, что это возможно, и добавил, что «у нас всегда были хорошие отношения».

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса Кит Келлог заявил, что на Мюнхенской конференции в середине февраля не будет представлен план мирного урегулирования в Украине.



Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение переговоров с Украиной, Россией и другими государствами о завершении войны. Он рассказал журналистам, что его администрация уже над этим работает и что такие встречи уже запланированы.



Ранее Владимир Зеленский заявил, что исключить Украину из любого переговорного процесса невозможно, поскольку Россия ведет войну не только против Украины, но и против всего мира.