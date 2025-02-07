Взрывы на Донетчине: несколько городов частично остались без света

Жители нескольких городов Донецкой области сообщают о перебоях с электроснабжением вечером 7 февраля. Славянск, Краматорск и Дружковка — частично без света после серии сильных взрывов.



«Краматорские региональные электросети» сообщили об аварийном отключении энергоснабжения.



В компании «ДТЭК Донецкие электросети» сообщили, что в результате боевых действий повреждена воздушная линия электропередач 110 кВ в районе поселка Ясногорка под Краматорском.



«Сейчас сотрудники АО "ДТЭК Донецкие электросети" находятся в укрытии, после отбоя сигнала "Тревога" будут проведены мероприятия по переподключению на резервную линию. В случае невозможности перехода на резервную линию, осмотр воздушной линии и восстановительные работы будут проводиться 8 февраля», — сообщили в компании.

В пятницу, 7 февраля, в Украине снова начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии. Появилась необходимость в экономном потреблении электроэнергии.