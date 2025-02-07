Три тысячи долларов за пересечение границы: в Донецкой области задержали организатора незаконного бизнеса

В Донецкой области полиция совместно со Службой безопасности Украины задержали 29-летнего жителя Доброполья. Его подозревают в организации схемы нелегального пересечения границы для мужчин призывного возраста. Об этом заявили в Национальной полиции Донецкой области.



Правоохранители задержали мужчину на горячем, предотвратив попытку побега военнообязанного в ЕС.



Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 9 лет лишения свободы.



В прокуратуре Донетчины рассказали подробности задержания.



В декабре 2024 года житель Доброполья познакомился с местным жителем и предложил свою помощь в незаконной переправке через государственную границу. Стоимость услуги оценил в 3 тысячи долларов.



«Уклонист» должен был добраться до Ивано-Франковска, а оттуда прибыть в пограничный населенный пункт. Однако через некоторое время организатор схемы откорректировал маршрут.



Он довез военнообязанного до Павлограда, откуда последний должен был доехать поездом до Коломыи. Отправив клиенту маршрут для перехода границы, он вернулся в Белицкий. Во время получения им остатка денег — 100 тысяч гривен от родственницы клиента — его задержали правоохранители.