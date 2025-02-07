Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Три тысячи долларов за пересечение границы: в Донецкой области задержали организатора незаконного бизнеса

07 февраля 2025, 21:45

Три тысячи долларов за пересечение границы: в Донецкой области задержали организатора незаконного бизнеса

Три тысячи долларов за пересечение границы: в Донецкой области задержали организатора незаконного бизнеса

В Донецкой области полиция совместно со Службой безопасности Украины задержали 29-летнего жителя Доброполья. Его подозревают в организации схемы нелегального пересечения границы для мужчин призывного возраста. Об этом заявили в Национальной полиции Донецкой области.

Правоохранители задержали мужчину на горячем, предотвратив попытку побега военнообязанного в ЕС.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 9 лет лишения свободы.

В прокуратуре Донетчины рассказали подробности задержания.

В декабре 2024 года житель Доброполья познакомился с местным жителем и предложил свою помощь в незаконной переправке через государственную границу. Стоимость услуги оценил в 3 тысячи долларов.

«Уклонист» должен был добраться до Ивано-Франковска, а оттуда прибыть в пограничный населенный пункт. Однако через некоторое время организатор схемы откорректировал маршрут.

Он довез военнообязанного до Павлограда, откуда последний должен был доехать поездом до Коломыи. Отправив клиенту маршрут для перехода границы, он вернулся в Белицкий. Во время получения им остатка денег — 100 тысяч гривен от родственницы клиента — его задержали правоохранители.

ТЕГИ

Прочее
Коррупция выезд за границу

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:09
Главное за день: Оккупанты закрыли Лисичанск. Бои в городской застройке Торецка
15:26
Россия запрещает украинцам без паспорта РФ покупать инсулин и лекарства
15:21
Еще двоих экс-сотрудников СИЗО подозревают в госизмене — они остались работать в Мариуполе
11:59
Оккупированный Лисичанск закрыли на въезд и выезд: в ОВА рассказали, что известно
10:24
В группировке «ЛНР» оккупанты впервые лишили гражданства РФ жительницу Новодружеска
09:17
Россия перебрасывает ПВО из Крыма, оставляя полуостров без защиты — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Зерно из оккупированной Украины в Египте. F-16 от Нидерландов
19:47
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
17:40
Обстрел оккупированной Горловки: центр города без света
11:58
На захваченной Луганщине вдвое подорожал проезд
09:48
Войска РФ продвинулись в двух населенных пунктах Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Трамп анонсировал переговоры. Новой обмен пленными
22:15
Еще четверо «депутатов ДНР» получили подозрения от прокуратуры Донецкой области
15:20
Призывник без прав на КАМАЗе протаранил Су-25 в Симферополе
23:14
Главное за день: Жертвы атаки РФ в Изюме. Сын Януковича зарабатывает на продаже угля
22:02
Сын Януковича зарабатывает на продаже угля из оккупированного Донбасса в Турцию – СМИ
11:58
При обстреле оккупированной Горловки пострадали 7 человек
09:17
В Украину вернулись 12 детей, вывезенных в Россию
08:30
Армия РФ подвинулась в Часов Яре и еще возле трех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: В Москве убили Арсена «Горловского». Трамп проявил интерес к ресурсам Украины
все новости
23:09
Главное за день: Оккупанты закрыли Лисичанск. Бои в городской застройке Торецка
23:01
Реформа военной службы в Украине: для молодежи появятся специальные контракты
22:30
Удар РФ по Славянску: что известно о последствиях
21:45
Три тысячи долларов за пересечение границы: в Донецкой области задержали организатора незаконного бизнеса
21:13
Взрывы на Донетчине: несколько городов частично остались без света
20:42
Трамп допустил встречу с Зеленским на следующей неделе
19:40
Бои в Торецке продолжаются в городской застройке — «Хортица»
18:48
В Украине первая семья переселенцев получила субсидию на аренду жилья
18:25
Для Краматорска и Покровска закупят защитные заграждения на 70 млн гривен
17:30
Украли более 2 млн гривен: суд рассмотрит дело чиновника из Луганской области
17:14
Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновскую громаду: есть пострадавший
16:54
Украинская армия провела операцию и подорвала дома с военными РФ в Торецке
16:36
В DeepState опровергли информацию об оккупации Торецка: аналитики рассказали, где идут бои
16:31
В Херсоне российский дрон убил работника критической инфраструктуры
16:11
В Минобороны РФ заявили о захвате Торецка: в ВСУ утром сообщали о боях в городе
16:07
Запуска «Орешника» по Киеву в четверг не было
15:37
Нацгвардейцы взяли в плен шесть российских военных, которые пошли на штурм под Покровском
15:34
Россияне повредили часть железнодорожного пути в Константиновке
15:26
Россия запрещает украинцам без паспорта РФ покупать инсулин и лекарства
15:21
Еще двоих экс-сотрудников СИЗО подозревают в госизмене — они остались работать в Мариуполе
все новости
ВИДЕО
Подрыв домов с российскими военными в Торецке. Фото: кадр из видео Украинская армия провела операцию и подорвала дома с военными РФ в Торецке
07 февраля, 16:54
Пленные российские военные на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Нацгвардейцы взяли в плен шесть российских военных, которые пошли на штурм под Покровском
07 февраля, 15:37
Уничтоженная РЛС «Зоопарк-1» на Северском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российскую РЛС «Зоопарк-1» на Северском направлении: система была серьезной угрозой
07 февраля, 14:38
Силы обороны показали, как с помощью FPV-дронов уничтожают врага возле Великой Новоселки. Фото: скриншот ВСУ ликвидировали десятки российских захватчиков вблизи поселка Великая Новоселка
07 февраля, 12:16
Взрыв на ж/д полотне, который нарушил логистику РФ. Фото: кадр из видео Бойцы «Омега» подорвали ж/д полотно, нарушив логистику РФ
07 февраля, 10:59
Удар по российским солдатам в укрытии в Часов Яре. Фото: кадр из видео В Часов Яре украинская армия беспилотниками уничтожила российских солдат в укрытиях: кадры
07 февраля, 10:10
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор