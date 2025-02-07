Удар РФ по Славянску: что известно о последствиях

Российские войска ударили по микрорайону Машмет в Славянске Донецкой области.

Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал о последствиях обстрела.

«Около 20:20 город подвергся вражескому обстрелу. ФАБ. Мкр-н Машмет. Из-за попадания произошло возгорание сухой травы. От взрывной волны повреждены около двух десятков частных домов и автомобиль. Обошлось без пострадавших», — сообщил Лях.

Жители нескольких городов Донецкой области сообщают о перебоях с электроснабжением вечером 7 февраля. Славянск, Краматорск и Дружковка — частично без света после серии сильных взрывов.