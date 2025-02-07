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Главное за день: Оккупанты закрыли Лисичанск. Бои в городской застройке Торецка

07 февраля 2025, 23:09

Главное за день: Оккупанты закрыли Лисичанск. Бои в городской застройке Торецка

Политика

Президент США Дональд Трамп не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, которая может состояться в Вашингтоне.

Общество

Жительницу оккупированного Новодружеска Луганской области лишили российского паспорта, также ее сняли с регистрации места жительства. Женщина якобы «создает угрозу» национальной безопасности России.

Оккупационная комендатура закрыла на въезд и выезд город Лисичанск Луганской области. Для въезда нужно подать заявление, где следует указать личные данные, веские причины посещения города и дату поездки.

Первая субсидия на аренду жилья для переселенцев выдана в Украине. Семья, проживающая в Закарпатской области, получила ежемесячные выплаты в размере 4,7 тысячи гривен. Также компенсацию получил и арендодатель — ему начислено 2 352 гривен в качестве возмещения налогов, которые он обязан уплатить как предоставитель услуги аренды.

Боевые действия

Российские войска ударили по микрорайону Машмет в Славянске, взрывной волной повреждены около двух десятков частных домов и автомобиль. Славянск, Краматорск и Дружковка остались частично без света после серии сильных взрывов. Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновскую громаду, ранен один человек. В Херсоне во время обстрела погиб работник критической инфраструктуры. Еще один человек пострадал в Миропольской громаде Сумской области.

Издание Forbes со ссылкой на украинского военного корреспондента Кирилла Сазонова сообщило, что российские оккупанты запустили вторую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», вероятно, по Киеву, но она не достигла цели. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что информация не соответствует действительности.

В Минобороны РФ заявили о якобы оккупации Торецка. Аналитики DeepState опровергли это заявление. Бои идут в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окраинах. Войска РФ контролируют практически весь центр Торецка.

Бои в Торецке продолжаются в городской застройке, Силы обороны Украины по-прежнему сопротивляются армии оккупанта. Число захватчиков — больше в разы на данном участке фронта. Об этом сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.

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