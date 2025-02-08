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Милитаризация луганской молодежи усиливается: что еще придумали оккупанты

08 февраля 2025, 09:06

Милитаризация луганской молодежи усиливается: что еще придумали оккупанты

Студентов на оккупированной территории Луганской области агитируют вступать в очередную российскую военизированную организацию. 

Так, в оккупированном Луганске появился филиал центра «Воин». Эта организация имеет доступ во все вузы на захваченной территории. 

«В рамках соглашений студенты вузов смогут стать курсантами центра и освоить военно-прикладные навыки: пройти огневую, инженерную и тактическую подготовку, научиться управлять БПЛА, оказывать первую помощь», — заявил депутата Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Российская пропаганда утверждает, что на базе «Воина» «возрождается система добровольной военно-спортивной подготовки в России, способствуя формированию у молодежи патриотизма и развитию физической подготовки».

За прошлый год, по данным группировки «ЛНР», луганский филиал «Воина» обучил более 500 студентов.

Напомним, россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях. 

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