Милитаризация луганской молодежи усиливается: что еще придумали оккупанты

Студентов на оккупированной территории Луганской области агитируют вступать в очередную российскую военизированную организацию.



Так, в оккупированном Луганске появился филиал центра «Воин». Эта организация имеет доступ во все вузы на захваченной территории.



«В рамках соглашений студенты вузов смогут стать курсантами центра и освоить военно-прикладные навыки: пройти огневую, инженерную и тактическую подготовку, научиться управлять БПЛА, оказывать первую помощь», — заявил депутата Госдумы РФ Виктор Водолацкий.



Российская пропаганда утверждает, что на базе «Воина» «возрождается система добровольной военно-спортивной подготовки в России, способствуя формированию у молодежи патриотизма и развитию физической подготовки».



За прошлый год, по данным группировки «ЛНР», луганский филиал «Воина» обучил более 500 студентов.

Напомним, россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.