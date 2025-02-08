Ночью Украину атаковали 139 российских дронов: сколько сбили

В ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали территорию Украины 139 БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.



«По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 67 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. 71 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий)», — рассказали военные.

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.



С беспилотниками в украинском небе боролись авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.



Сутками ранее российские войска совершили массированную атаку на Украину, запустив 112 дронов.