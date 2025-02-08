Жители Донетчины слышали взрывы всю ночь и утром: известны последствия российских обстрелов

Российские войска в течение ночи активно обстреливали Донетчину. Как передает корреспондент «Новостей Донбасса», с вечера 7 февраля Краматорск, Славянск и Дружковка — без света.



Утром 8 февраля жители региона также слышали мощные взрывы. Как сообщалось, двое жителей области пострадали в результате российских атак.



За прошедшие сутки полиция Донецкой области зафиксировала 3 197 российских обстрелов, нацеленных как на линию фронта, так и на жилой сектор.



Под ударом оказались семь населенных пунктов: Костянтиновка, Лиман, Славянск, Торецк, а также поселки Алексеево-Дружковка, Ясногорка и село Иванополье.



В результате атак повреждено 35 гражданских объектов, из которых 29 — жилые дома.



В Лимане российские войска нанесли удар из РСЗО «Смерч», в результате чего была ранена женщина, разрушены три частных дома и поврежден газопровод.



По Иванополью оккупант сбросил две авиабомбы «ФАБ-250», что привело к ранению мирного жителя, разрушению 13 частных домов и повреждению храма.



В Славянске оккупанты применили авиационную бомбу мощностью 500 кг, повредив 13 частных домохозяйств и гражданский автомобиль.



В Алексеево-Дружковке авиабомба упала за пределами населенного пункта. В Ясногорке в результате обстрела повреждены две воздушные линии электропередач.

В ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали территорию Украины 139 БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов.