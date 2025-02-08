В Донецкой области починили поврежденные электросети

Энергетики завершили ремонт поврежденных вчера электросетей в Донецкой области после российского обстрела.



С вечера 7 февраля Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка находились без электричества вследствие серии российских ударов.



«Сейчас специалисты уже начали постепенное подключение всех потребителей, в том числе объектов теплоснабжения. Рассчитываем, что вернем электричество в полном объеме сегодня в течение дня», — сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ранее в компании «ДТЭК Донецкие электросети» сообщили, что в результате боевых действий повреждена воздушная линия электропередач 110 кВ в районе поселка Ясногорка под Краматорском.



Также в Украине снова начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии. Появилась необходимость в экономном потреблении электроэнергии.