Утренний удар РФ по Иванополью и Константиновке: обошлось без пострадавших

Утром 8 февраля российские оккупанты совершили несколько авиаударов по территории Константиновки Донецкой области.

В результате этих атак повреждены более 20 фасадов частных домов, а также линии электросетей и газоснабжения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Также утром оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Иванополья. Повреждены частные дома и газопровода. Пострадавших нет.

Российские войска в течение ночи активно обстреливали Донетчину. Как передает корреспондент «Новостей Донбасса», с вечера 7 февраля Краматорск, Славянск и Дружковка — без света.



Утром 8 февраля жители региона также слышали мощные взрывы. Как сообщалось, двое жителей области пострадали в результате российских атак.



За прошедшие сутки полиция Донецкой области зафиксировала 3 197 российских обстрелов, нацеленных как на линию фронта, так и на жилой сектор.