В результате удара, который украинские силы нанесли 3 февраля по российскому пункту управления в Курской области (РФ), погибло 20 офицеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.



«Наши поразили их пункт управления на Курщине. Там погибло большое количество офицеров. Около 20, наверное, погибших офицеров, среди них старшие офицеры — северокорейские и российские», — сказал Зеленский.



Как сообщалось, Воздушные силы Вооруженных сил Украины 3 февраля нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений российской армии в районе населенного пункта Новоивановка (РФ).

6 февраля исполнилось шесть месяцев с начала Курской операции. Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ началась 6 августа 2024 года и длится уже полгода. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Украинские войска по-прежнему удерживают сотни квадратных километров «буферной зоны» в РФ.