Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о гибели 30-летнего россиянина Константина Нагайко. Он — командир батареи дивизиона 112-й гвардейской ракетной бригады Вооруженных сил РФ.



По данным ГУР, Нагайко скончался от ран, полученных в результате взрыва, который произошел 3 января в городе Шуя Ивановской области (РФ). Тогда он находился на дежурстве в своей воинской части.



Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что Нагайко находился в части на дежурстве и получил посылку. Когда он вскрыл ее, сработало взрывное устройство. После взрыва его состояние было критическим.



Согласно данным разведки Украины, военнослужащий причастен к военным преступлениям. По версии украинских спецслужб, офицер был причастен к удару по кафе в селе Гроза Харьковской области во время поминок в 2023 году, в результате которого погибли 59 человек.



Служба безопасности установила личности двух человек, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе.



