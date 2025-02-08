Главное за день: Обстрел Макеевки. Уголь для металлургии могут поставить из США

Экономика



Производство стали уже обходится Украине дороже из-за событий на фронте. Из-за наступления российских оккупантов Украина прекратила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области, обеспечивающей сталелитейную промышленность. Этот недостаток могут восполнить поставками из американских активов группы «Метинвест» (мажоритарным владельцем которой является Ринат Ахметов). Однако доставка сырья в Украину потребует значительных расходов на логистику, а также увеличит нагрузку на порты и железные дороги.



Общество



Командир батареи дивизиона 112-й гвардейской ракетной бригады Вооруженных сил РФ Константин Нагайко погиб в результате взрыва, который произошел 3 января в городе Шуя Ивановской области (РФ). Тогда он находился на дежурстве в своей воинской части. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что Нагайко находился в части на дежурстве и получил посылку. Когда он вскрыл ее, сработало взрывное устройство. После взрыва его состояние было критическим.



Боевые действия



Российские оккупанты атаковали Константиновку и Иванополье, повреждены дома, линии электросетей и газоснабжения.



Оккупированная Макеевка попала под обстрел днем 8 февраля. Как сообщили в группировке «ДНР», удар пришелся по центру города. В районе автостанции «Плехановская» повреждены многоэтажка и припаркованные автомобили. По предварительной информации, два человека пострадали.



Украинские военнослужащие 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожили российский самолет Су-25. Это произошло в Донецкой области, в районе Торецка.



В результате удара, который украинские силы нанесли 3 февраля по российскому пункту управления в Курской области (РФ), погибло 20 офицеров, среди них северокорейские и российские старшие офицеры.