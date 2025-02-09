Российские войска за сутки ранили 5 человек в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 8 февраля, атаковала Покровск и Константиновку Донецкой области. В результате ударов пять человек пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 8 февраля россияне ранили 5 жителей Донецкой области: 4 в Покровске и 1 в Константиновке», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2957 человек, получили ранения — 6676. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за 7 февраля войска РФ ранили 2 жителей Донетчины: в Лимане и Иванополье.