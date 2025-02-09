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РФ запустила по Украине более сотню дронов: сколько целей сбила ПВО

09 февраля 2025, 09:31

РФ запустила по Украине более сотню дронов: сколько целей сбила ПВО

ПВО сбила 70 БПЛА. Фото: Воздушные силы ПВО сбила 70 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Российская Федерация в ночь на 9 февраля запустила по Украине 151 дрон. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 70 БПЛА в 14 областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«В ночь на 9 февраля 2025 года (с 19:30 8 февраля) противник атаковал 151-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 70 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Кроме того, 74 беспилотника-имитатора — локально потеряны (без негативных последствий). Два БпЛА — в воздухе, боевая работа продолжается.

Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 8 февраля, атаковала Покровск и Константиновку Донецкой области. В результате ударов пять человек пострадали.

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