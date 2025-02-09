Трамп обсудил с Путиным войну в Украине

Трамп созвонился с Путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине. Фото: Reuters

Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Американский президент хотел договориться о прекращении войны в Украине. Об этом передает The New York Post.



Лидер США рассказал, что «лучше не будет говорить», сколько раз он уже созванивался с Путиным.



По его словам, Путину «не все равно» на убийства на поле боя.



«Все эти погибшие люди, молодые, красивые. Это же как дети. Два миллиона — без всякой причины», — отметил глава Америки, заявляя, что трехлетняя война «никогда бы не случилась», если бы он был президентом в 2022 году.



Трамп добавил, что у него есть конкретный план по прекращению войны.



«Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом», — резюмировал президент.



Напомним, Трамп не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, которая может состояться в Вашингтоне.