В Покровской громаде россияне убили 4 гражданских

За прошедшие сутки, 8 февраля, в результате обстрелов со стороны армии РФ в Покровской громаде Донецкой области ранены 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



8 февраля в 09:35 произошел вражеский обстрел жилой застройки центральной части Покровска. Двое местных жителей — 50-летняя женщина и 49-летний мужчина получили осколочные ранения, минно-взрывные и черепно-мозговые травмы. Пострадавшие доставлены в больницу. Повреждены 4 многоквартирных дома.



В 11:00 FPV-дрон попал в северо-западную часть Покровска, в результате чего произошло возгорание хозяйственной постройки (летняя кухня). Из-за составляющей безопасности ГСЧС не привлекались. По указанному адресу никто не проживает. Информация о пострадавших не поступала.



В 11:50 оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль на автодороге Покровск-Родинское. В результате обстрела пострадал 42-летний водитель, он является жителем Мирнограда.



В 12:13 в результате обстрела села Гришино разрушен жилой дом и еще 5 частных домохозяйств повреждены. Информация о пострадавших не поступала.



В 14:00 под ударом оказался частный сектор центральной части Покровска. В результате обстрела дроном ранена местная жительница. 70-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и осколочные повреждения обеих голеней, таза и предплечья.



Ранее мы писали, что оккупационные военные войска за прошедшие сутки, 8 февраля, обстреляли населенные пункты в Донецкой области. Под удар попали три района, в результате ударов повреждены жилые дома.